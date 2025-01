Torino-Cagliari, l’ultima vittoria dei granata davanti al proprio pubblico risale alla stagione 17/18, sono passati quasi 8 anni

Domani il Torino accoglierà il Cagliari all’Olimpico Grande Torino. Nella storia i granata e gli isolani si sono incontrati, nel capoluogo piemontese, in 48 occasioni con la squadra torinese che è riuscita a vincere 26 volte e a pareggiare 13 sfide per perderne appena 9. In totale i granata hanno segnato 77 gol mentre i rossoblù 47 Nell’ultimo incontro tra il Torino e il Cagliari davanti ai tifosi granata la partita è finita 0-0. La sfida era stata disputata come prima giornata di Serie A e i granata avevano disputato una partita per nulla convincente con poche emozioni e alla fine lo 0-0 era stato vissuto dai tifosi del Toro più come due punti persi che come un punto guadagnato per molti motivi: primo fra tutti il fatto che il Cagliari fosse una neopromossa e i granata invece una squadra con l’obiettivo di arrivare in Europa.

La sconfitta della stagione 2021/22

Nonostante i numeri siano storicamente dalla parte del Torino bisogna sottolineare che negli ultimi anni i granata hanno fatto molta fatica a giocare contro il Cagliari in casa. Basti pensare infatti che nelle ultime 6 partite disputate tra le due all’Olimpico Grande Torino il Toro ha vinto solamente una volta mentre il Cagliari ne ha vinte 2. Le restanti tre sono terminate in pareggio (tra cui quella citata sopra dello scorso anno). L’ultima sconfitta risale alla stagione 2021/22, stagione in cui alla fine gli isolani furono retrocessi in Serie B. In quell’occasione il Cagliari aveva battuto il Toro per 1-2 grazie ai gol di Bellanova al 21′ e Deiola al 62′. Per la squadra di Juric aveva segnato invece Belotti al 54′ minuto.

Toro-Cagliari 4-0: il primo Torino-Cagliari in Serie A

Per parlare di questo storico incontro bisogna tornare indietro fino al 27 dicembre del 1964. Per la prima volta in Serie A il Cagliari arriva nel capoluogo piemontese per affrontare il Toro. Davanti a più di 17mila spettatori va in scena una partita memorabile. In campo c’erano giocatori di livello assoluto: con la maglia del Cagliari giocava un certo Gigi Riva mentre in maglia granata c’era Gigi Meroni. Dopo 15 minuti i granata sono già in vantaggio grazie al gol di Hitchens. Poi Ferrini raddoppia al 39′ minuto. Dopo il secondo gol la difesa degli isolani non regge più e Meroni segna due gol, uno al 43′ minuto e uno al 58′. La partita finisce così, con i granata che vincono 4-0 contro il Cagliari di Riva.

Stagione 17/18: l’ultima vittoria granata

Per trovare invece l’ultima vittoria del Toro in casa bisogna risalire fino alla stagione 2017/18. La sfida viene disputata per l’undicesima giornata di Serie A, nel pieno del girone di andata. Gli isolani partono bene e al 31′ minuto del primo tempo Barella segna il gol del vantaggio. I granata però non ci stanno e attaccano. Al 41′ minuto, dopo appena 10 minuti dal gol del Cagliari, il Toro la pareggia con il gol di Iago Falque e si va negli spogliatoi sull’1-1. Al 67′ minuto poi i granata completano la rimonta passando in vantaggio per 2-1 con il gol di Obi.