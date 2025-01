Torino-Cagliari, oltre a essere una sfida salvezza, vedrà anche il duello interno tra Borna Sosa e Nadir Zortea

Il duello tra Borna Sosa e Lorenzo Zortea sulle fasce nel match tra Torino e Cagliari è uno dei più attesi della sfida. Sosa, terzino del Torino, ha avuto un inizio di stagione difficile. Con 15 presenze finora, il croato non ha ancora portato bonus significativi in termini di assist o gol. Dopo essere stato relegato in panchina per un periodo, le sue prestazioni sono però in netta crescita, e la sua capacità di agire sulla fascia sinistra comincia a farsi notare. Il 4-2-3-1 di Vanoli, che prevede un ruolo più difensivo per Sosa, non gli consente di esprimersi come un esterno puro, ma la sua solidità in fase difensiva è un aspetto che il Torino sta iniziando a sfruttare.

Zortea, il punto fermo del Cagliari

Dall’altra parte, Nadir Zortea è ormai un punto fermo del Cagliari di Nicola. Il terzino destro, in 18 presenze, ha già realizzato 5 gol, un dato davvero impressionante per un giocatore che ricopre un ruolo difensivo. Questo ottimo score è anche merito del suo posizionamento in un ruolo più offensivo nel 4-4-1-1 rossoblù, dove Zortea è spesso impiegato come esterno. In alcune occasioni, il tecnico ha anche deciso di schierarlo come mezz’ala, sfruttando la sua capacità di inserirsi in attacco. La sua propensione a spingere e a cercare la conclusione a rete lo rende un giocatore chiave per il Cagliari, che ha trovato in lui una risorsa preziosa per la fase offensiva.

Sosa e Zortea: due stili diversi ma decisivi

Il confronto tra Sosa e Zortea mette in evidenza due stili di gioco ben distinti. Se il croato del Torino è più attento alla fase difensiva, con il compito di arginare gli attacchi avversari e supportare la difesa, Zortea ha un ruolo più propositivo e offensivo, sfruttando la sua abilità nel trovare la via del gol. Nonostante le difficoltà iniziali, la crescita di Sosa potrebbe essere fondamentale per il Torino nella seconda parte della stagione, mentre Zortea continua a dimostrarsi un elemento imprescindibile per il Cagliari di Nicola. Entrambi sono destinati a giocare un ruolo cruciale nel destino delle rispettive squadre.