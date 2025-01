La partita di stasera pullula di ex tra le due squadre, dall’allenatore Davide Nicola e Adopo per il Torino e Walukiewicz per il Cagliari

Sebastian Walukiewicz, classe 2000, è uno degli ex più significativi di questa sfida tra Torino e Cagliari. Il difensore polacco ha trascorso tre stagioni con il club sardo, dal 2019 al 2022, disputando complessivamente 40 partite in Serie A con i rossoblù. Durante il suo periodo al Cagliari, Walukiewicz ha avuto alti e bassi, ma ha sempre dimostrato di essere un centrale promettente. Ora, con la maglia del Torino, sarà interessante vedere come affronterà il suo passato, cercando di mettere in difficoltà i suoi ex compagni di squadra e aggiungere un altro capitolo alla sua carriera nel massimo campionato italiano.

Davide Nicola: un ritorno come avversario

Un altro grande ex di giornata è Davide Nicola, attuale allenatore del Cagliari. Il tecnico ha avuto una breve parentesi alla guida del Torino, in cui ha preso il timone dalla metà della stagione 2020/2021 fino alla fine della stessa. Sotto la sua guida, i granata hanno evitato la retrocessione, ma non sono riusciti a convincere pienamente. Dopo quella breve esperienza, Nicola è passato alla Salernitana, dove ha ottenuto ottimi risultati, portando il club campano alla salvezza. La sua sfida contro il Torino rappresenta, dunque, un capitolo speciale nella sua carriera, con un ritorno che ha un sapore di rivincita e motivazione.

Adopo: un centrocampista rinato al Cagliari

Infine, non si può dimenticare Adopo, un altro ex del Torino ora protagonista con il Cagliari. Dopo essere stato mandato via a parametro zero dal club granata, il centrocampista si è trasferito a Bergamo dove ha trovato poco spazio, per poi approdare in Sardegna. Oggi, Adopo è diventato uno delle pietre miliari del centrocampo rossoblù. La sua crescita e il suo adattamento al Cagliari sono evidenti, e la sfida contro il Torino offrirà l’occasione per dimostrare quanto sia stato importante questo cambiamento di maglia nella sua carriera.