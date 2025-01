Il figlio di Gigi ha guidato la delegazione che ha reso omaggio al Grande Torino, a poche ore dal match di questa sera

A poche ore dalla sfida del Grande Torino tra i granata e il Cagliari, una delegazione della squadra sarda, con in testa Nicola Riva, figlio del compianto Gigi, si è recata a Superga per omaggiare gli Invincibili. “A un anno esatto dall’omaggio del Torino in ricordo di Gigi Riva, una delegazione del Cagliari Calcio insieme a Nicola Riva si è recata a Superga per onorare il Grande Torino”, scrive sui social il club rossoblù. Nicola ha anche fatto visita al Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata.

Le foto: