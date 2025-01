I numeri delle due squadre verso Torino-Cagliari. Solo 2 vittorie in casa per i granata, i rossoblù uguali in trasferta

Manca sempre meno a Torino-Cagliari. Granata che arrivano dal prezioso pareggio, strappato in 10 uomini, al Franchi contro la Fiorentina. Cagliari che invece ha battuto per 4-1 in casa il Lecce nell’ultima partita. Paolo Vanoli contro un ex come Davide Nicola. Sfida molto delicata: il Toro è 11° a 23 punti mentre il Cagliari è 14° a 21. In totale il Toro ha vinto 5 partite, poi 8 pareggi e 8 sconfitte. 21 gol fatti e 26 gol subiti. I sardi anche di partite ne hanno vinte 5, poi 6 pareggi e 10 sconfitte. 23 gol fatti e 34 subiti. Si prospetta un match molto equilibrato. Ma come vanno le due squadre in casa e in trasferta?

Toro in casa: 2 vittorie

Toro che fa fatica in casa, molta fatica. 16° posto e solo 10 punti raccolti. Questi sono i numeri delle 10 partite giocate in casa: 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Solo 2 vittorie. Sono arrivate contro Atalanta (2-1 alla seconda giornata) e Como (1-0 con gol di Njie). Trend da invertire al più presto. 7 gol fatti e 10 gol subiti in casa. Nelle ultime 2 partite sono arrivati 2 pareggi: Torino-Parma 0-0 e Torino-Juventus 1-1. Ma se il Toro fa fatica in casa, lo stesso si può dire per i rossoblù in trasferta.

Cagliari in trasferta: 2 vittorie

Anche il Cagliari non se la passa bene in trasferta. Solo 2 vittorie fuori dalla Sardegna. 13° posto e 9 punti raccolti. 10 partite giocate in trasferta: 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. 11 gol fatti e 15 subiti. Una vittoria in trasferta è arrivata il 30 settembre: Parma-Cagliari 2-3. L’altra il 5 gennaio: Monza-Cagliari 1-2. L’ultima è stata Milan-Cagliari 1-1. Numeri che tutto sommato ci stanno, visto che l’obiettivo è la salvezza.