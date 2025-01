A pochi minuti dalla sfida contro il Cagliari, Valentino Lazaro ha rilasciato un’intervista parlando di cosa si aspetta in campo

Manca pochissimo a Torino-Cagliari, anticipo della 22ª giornata di Serie A. È tutto pronto allo Stadio Olimpico Grande Torino, con le squadre in campo. Pochi minuti prima del calcio d’inizio, Valentino Lazaro ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN.

Le parole di Lazaro

“Oggi è una partita importante per noi, ne abbiamo parlato tanto. Abbiamo visto che stiamo crescendo come prestazioni e ora speriamo di vincere perché potrebbe essere un’occasione di svolta per le prossime settimane. Certo che credo di arrivare in doppia cifra tra gol e assist, quest’anno sto creando tante occasioni e spero di continuare così“.