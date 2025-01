Lo striscione della Curva Maratona: la contestazione per il mercato (zero arrivi finora) deludente del club granata

Cori per Graziani e uno striscione, ironico, comparso all’ingresso delle squadre in campo. “L’attaccante è arrivato, Graziani bentornato”, si legge nello striscione. Ad accompagnarlo il coro contro il presidente Cairo, diventato ormai un motivetto conosciuto anche al di fuori dell’ambiente granata (e preso in prestito anche dalla tifoseria del Milan). Nessuno striscione classico in Curva, come già in occasione del derby.