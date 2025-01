Le parole di capitan Ricci dopo la vittoria del Torino sul Cagliari

Una grandissima vittoria per il Torino nello scontro diretto per la salvezza contro il Cagliari. I granata hanno avuto la meglio per 2-0 sui sardi, ma la partita ha dimostrato come il risultato sarebbe potuto essere molto più positivo per i ragazzi di Vanoli, che hanno fatto vedere bellissime cose. Quinto risultato utile consecutivo, e aumentato il gap con la zona rossa. Al termine della partita, capitan Ricci ha parlato ai microfoni di DAZN.

Le parole di Ricci

“Questa vittoria può dare la scossa. Dopo la Fiorentina avevo detto che i tre punti sarebbero arrivati e l’abbiamo fatto. Vincere in casa è sempre bello, quest’anno e l’anno scorso non abbiamo trovato tante vittorie davanti ai nostri tifosi, ma dobbiamo essere soddisfatti del lavoro. Adesso stiamo attraversando un percorso un po’ difficile, non mi sento di dire dove possiamo arrivare ma dobbiamo continuare così. Sono contento per l’assist ad Adams, gli ho restituito quello che mi ha ha fatto a Udine. Tutti siamo fondamentali, anche a Firenze si era visto, chi era entrato ci aveva dato una spunta in più“.