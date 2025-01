Le parole di Ché Adams dopo la vittoria contro il Cagliari, decisa da una sua doppietta

Una grande, grandissima vittoria per il Torino nello scontro diretto contro il Cagliari. I granata hanno avuto la meglio per 2-0 sui sardi, ma la partita ha dimostrato come il risultato sarebbe potuto essere molto più largo per i ragazzi di Vanoli. Quinto risultato utile consecutivo, e aumentato il gap con la zona rossa. Al termine della partita Ché Adams, mattatore del match, ha parlato ai microfoni di DAZN: “

Torino, le parole di Adams

“Non immaginavo che a questo punto del campionato sarei stato il miglior realizzatore del Torino, però sono contento, lavoro sempre sodo in allenamento. Il cuore e la smorfia sono una dedica a mia figlia. Questa è una vittoria molto importante, ora dobbiamo cercare di collezionarne altre”.