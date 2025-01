Le parole del presidente granata dopo la vittoria nello scontro diretto per la salvezza contro il Cagliari

Un successo importantissimo per il Torino nello scontro diretto contro il Cagliari. I granata hanno avuto la meglio per 2-0 sui sardi, ma la partita ha dimostrato come il risultato sarebbe potuto essere molto più largo. Quinto risultato utile consecutivo, e aumentato il gap con la zona rossa. Al termine della partita il presidente Cairo ha rilasciato delle dichiarazioni all’esterno dello stadio.

Le parole di Cairo

“Bella partita, uno dei Tori migliori della stagione. Se la gioca con le partite contro Milan e Atalanta. Grande Toro, alla fine il Cagliari ha solo fatto un tiro in porta mentre noi abbiamo avuto tante occasioni. Caprile ha fatto molto bene. Karamoh sta facendo molto bene, dà un grande contributo alla squadra anche in fase difensiva. Per il rinnovo faremo. Anche Vlasic ha fatto una gran partita, quando lui gira il Toro è diverso. Quando parte bene poi la partita gli va nel modo giusto. La squadra sta crescendo, io sono qua per fare robe intelligenti. Non vogliamo aspettare l’ultimo giorno per il mercato, cerchiamo di fare prima. Non so se ci saranno uscite, in difesa mi sa che ci siamo registrati bene e a centrocampo pure; ci vuole un attaccante, ma non è banale e ci stiamo lavorando per farlo. Sanabria non sta giocando ma ha fatto sempre bene e rigiocherà, è un attaccante di qualità”.