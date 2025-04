Dal bilancio economico del 2024 si evince come i debiti del Torino nei confronti di banche e non solo ammontino a 43,5 milioni di euro

Anche quest’anno, arrivati a metà aprile, il Torino ha pubblicato il bilancio economico-finanziario legato a quanto accaduto nel 2024. Il club granata ha reso note le varie spese ed entrate, permettendo a tifosi e appassionati di poter guardare tutto con trasparenza. Tra i vari dati possibili da estrapolare, all’interno dell’ampio documento sono presenti anche quelli legati ai debiti accumulati dal club nei confronti di banche e non solo: un numero, questo, in diminuzione rispetto al 2023.

I debiti del Torino

Due le voci riguardanti i debiti: da un lato quelli verso i soci per finanziamenti, dall’altro quelli verso le banche. A proposito della prima, essi sono pari a 9 milioni di euro (uno in meno rispetto all’anno prima), e hanno a che fare con il saldo di un finanziamento fruttifero a lungo termine erogato in più tranches dalla controllante U.T. Communications S.P.A..

I debiti verso le banche, invece, ammontano a 38,3 milioni di euro e sono diminuiti di 5,5 milioni in confronto al 2023. Questi, principalmente, includono il saldo di un finanziamento erogato nel settembre scorso da Banca Ifis con lo scopo di rimborsare anticipatamente i finanziamenti bancari in essere a quella data.

Il totale

Per quanto riguarda il totale, i debiti riguardanti l’anno 2024 ammontano a 43,491 milioni di euro, poco più di due in meno rispetto ai 45,722 milioni del 2023. A risaltare tra i dati sono i 10 milioni di differenza legati sia ai debiti verso le banche (38 attuali contro i 48 dello scorso anno) e più in generale anche quelli finanziari a lungo termine.