Dal bilancio economico del 2024 si evince come il costo di affitto dello stadio Olimpico Grande Torino sia diminuito rispetto al 2023

Come di consueto accade ogni anno ad aprile, il Torino ha pubblicato il bilancio economico e finanziario legato all’anno passato. Tra plusvalenze, introiti e spese, in questi giorni è stato possibile fare un viaggio all’interno delle casse granata, andando alla scoperta di come sia cresciuto il brand e non solo. Non tutto, però, è stato ancora analizzato. Un esempio riguarda le spese legate alla gestione dello stadio Olimpico Grande Torino, che apre degli interessanti spunti di riflessione.

Costi dello stadio in diminuzione

Come si legge nel bilancio, i costi di gestione di impianti ed eventi sportivi riguardano i “costi per la manutenzione ordinaria, per i servizi di guardiania, di pulizia e di manutenzione dei manti erbosi relativi allo Stadio Olimpico Grande Torino e allo Stadio Filadelfia“, oltre che i “costi di gestione legati agli eventi sportivi quali il servizio di emissione biglietti, i costi relativi al servizio di accoglienza e alla sicurezza, gli allestimenti ed i costi di catering a servizio delle aree hospitality“.

A proposito di questi, va segnalato come siano diminuite le spese rispetto al 2023. Se lo scorso anno queste ammontavano a 2.700.000 euro, nel 2024 invece c’è stato un piccolo calo che ha permesso loro di raggiungere i 2.559.00 euro.

La situazione stadio

E a proposito di stadio, entro pochi mesi il Torino deve fare i conti con la questione legata al possibile acquisto. L’attuale concessione scade infatti a giugno, ma ne è già stata ideata un’altra di 18 mesi; allo stesso tempo, però, bisogna considerare la volontà del comune di vendere lo stadio. Il Sindaco e i suoi assistenti hanno provato a chiarire la situazione nelle ultime settimane, ma tutto resta ancora da vedere.