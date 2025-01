Le notizie di oggi, sabato 25 gennaio 2025, di calciomercato in Serie A. Lazio su Fazzini dell’Empoli, Urbanski al Monza

Continua la sessione di calciomercato in Serie A. Fino al 3 febbraio c’è tempo per chiudere le trattative, in entrata e in uscita. Tutte le squadre sono alla ricerca della mossa giusta. Lazio ancora su Jacopo Fazzini dell’Empoli. Il centrocampista numero 10 dei toscani piace da tempo alla squadra di Lotito. Anche il Napoli era interessato. Poi le acque si sono calmate. Ma adesso la Lazio è tornata alla carica. Il giocatore potrebbe lasciare il club che l’ha cresciuto.

Monza: preso Urbanski

Kacper Urbanski lo scorso anno è stato protagonista nel Bologna di Thiago Motta, che ha conquistato la Champions League. Ma quest’anno con Italiano non ha trovato spazio. Ecco quindi che è ufficiale il suo passaggio in prestito secco, fino a fine stagione, al Monza. Ma non solo. La squadra di Galliani sta anche chiudendo per il prestito del difensore Tomas Palacios dall’Inter. A quel punto, Pablo Marì potrebbe andare alla Fiorentina e riabbracciare Palladino. La squadra allenata da Bocchetti è all’ultimo posto e tenta la salvezza.

Roma tra Frattesi ed Hermoso

Roma che si muove sia in entrata che in uscita. Chiesto nuovamente all’Inter Davide Frattesi. Ma il giocatore di Inzaghi domani sarà titolare in Lecce-Inter. La situazione potrebbe sbloccarsi solo in estate. Hermoso invece, non ha spazio in giallorosso. Su di lui c’è il Bayer Leverkusen, che lo vorrebbe per rinforzare la difesa. Trattativa aperta.

Inter occhi al futuro

Con Acerbi e De Vrij, l’Inter cerca un giovane difensore per il futuro. Sulla lista di Marotta ci sono molti nomi, seguiti con attenzione. Beukema (Bologna), Lucumì (Bologna), Hien (Atalanta), Scalvini (Atalanta), Comuzzo (Fiorentina), Gila (Lazio) e Bijol (Udinese). I dialoghi con uno di essi, se non di più, potrebbero già iniziare adesso.

Milan e Juventus

Jorge Mendes, procuratore di Joao Felix, lo ha proposto al Milan. Il nuovo allenatore Conceicao sembra attratto dall’idea. Situazione in evoluzione. Per quanto riguarda invece la Juventus, il preferito per l’attacco rimane Sesko. Ma il giocatore del Lipsia sembra indirizzato all’Arsenal.