Calciomercato Torino / La Lazio molto vicina a Cesare Casadei del Chelsea. Decisiva la percentuale di rivendita

La Lazio è vicina a chiudere per Cesare Casadei. Prima il Napoli, adesso la Lazio. Il giocatore del Chelsea è da tempo nel mirino del Torino. In settimana Casadei sembrava ad un passo dai granata. Accordo sui 10 milioni, con una percentuale di rivendita a favore del club di Londra. Ma poi si è inserita la Lazio. Questo rilancio sembra essere stato decisivo.

La percentuale di rivendita

Decisiva soprattutto la percentuale di rivendita. La Lazio potrebbe chiudere a breve per 12 milioni, con il 25% sulla futura rivendita. Fatto sta che il giocatore si allontana dal Torino e si avvicina alla Lazio. Il classe 2003, perno della Nazionale Under 21, è cresciuto nell’Inter. Nell’agosto del 2022 è passato al Chelsea per 15 milioni di euro. Adesso non trova spazio. Ha giocato anche in prestito al Leicester City.