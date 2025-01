Ivan Ilic fino ad ora non ha convinto Vanoli e ora lo Spartak Mosca lo vuole: con la giusta offerta può partire

Ivan Ilic in estate era stato al centro di voci di mercato ma alla fine nulla si era concretizzato e il centrocampista è rimasto in granata. Il numero 8 aveva anche iniziato bene la stagione giocando titolare le prime 6 partite e trovando anche un gol importantissimo contro l’Atalanta. Poi però tra infortuni e atteggiamento sbagliato la stagione è continuata male per il serbo. Infatti Ilic è sceso nelle gerarchie di Vanoli che a lui ha preferito più volte Gineitis. Il centrocampista ex del Verona ora ha un piede fuori dal Toro. Il tecnico italiano gli ha più volte chiesto, anche in conferenza stampa, di cambiare atteggiamento e sacrificarsi di più per la squadra, ma le sue richieste non sono state soddisfatte dal classe 2001.

Ilic seguito dallo Spartak Mosca

Da tempo ormai Ilic è sul radar dello Spartak Mosca. La squadra russa vuole portarsi a casa il centrocampista serbo che ormai, dopo questa prima parte di stagione, non è più nella lista degli incedibili. I granata hanno acquistato Ilic per 16,5 milioni di euro nel 2023 ed è quindi logico che il presidente Cairo (che ne ha parlato anche dopo la vittoria col Cagliari) voglia cederlo per un prezzo superiore per realizzare una plusvalenza. Se arrivasse l’offerta giusta quindi il Toro potrebbe decidere di vendere il ragazzo, soprattutto ora che Vanoli sembra aver riscoperto Tameze. Il francese infatti è partito titolare nelle ultime due partite di Serie A facendo vedere ottime cose e andando anche vicino al gol nella partita contro il Cagliari. Gol negatogli solamente da una stupenda parata di Caprile. Oltre al francese c’è anche Gineitis che dopo il primo gol in Serie A contro la Fiorentina avrà sicuramente più fiducia e più spazio.

Chi resta è in ballottaggio per la mediana

Con la possibile partenza di Ilic affianco a Ricci ci sarebbe competizione tra Tameze, Linetty e Gineitis. Ognuno ha caratteristiche diverse e Vanoli potrebbe tranquillamente alternarli in base a quello che richiede la partita e al tipo di avversari che si incontreranno. Con Tameze e Gineitis particolarmente in forma e Linetty per ora un po’ dietro nelle gerarchie.