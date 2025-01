L’Everton di David Moyes vince ancora in Premier League. Beto in campo dal 13′ in poi per infortunio di Calvert-Lewin

Il Torino dopo l’infortunio di Zapata, non ha ancora preso il centravanti tanto atteso. Vanoli lo ha detto più volte: serve un sostituto del colombiano, una richiesta ribadita anche alla società. Nonostante la richiesta il sostituto non è ancora arrivato (anzi, non è arrivato nessuno in generale). Vanoli fa quello che può con quello che ha e sta facendo bene, ma avrebbe bisogno di una mano dalla società considerato che ha solamente Adams e Sanabria a disposizione come punte. Il preferito in attacco sulla lista di Vagnati rimane Beto dell’Everton ma la trattativa non si è ancora sbloccata. Il giocatore è ancora in Premier League e nel pomeriggio di ieri ha contribuito ad una vittoria molto importante.

La partita di Beto

Giornata numero 23 di Premier League, alle ore 16 si è giocata Brighton-Everton: 0-1. Vittoria importantissima per gli uomini di David Moyes. Beto è partito dalla panchina – come sempre – ma poi al 13′ del primo tempo, dopo pochi minuti, si è fatto male il titolare: il numero 9 Dominic Calvert-Lewin è infatti uscito dal campo per infortunio. Al suo posto è entrato proprio Beto. Il portoghese ha giocato il resto della partita. Al 42′ il gol vittoria è arrivato su rigore e ha portato la firma di Iliman Ndaye.

Ora lo scenario rischia di cambiare

L’infortunio occorso Calvert-Lewin verrà valutato nelle prossime ore ma se dovesse rivelarsi particolarmente grave, la trattativa per Beto potrebbe complicarsi ulteriormente. Sarebbe proprio l’ex Udinese, come successo contro il Brighton ieri, a prendere il posto da centravanti titolare. In Torino resta alla finestra in attesa di capire qualcosa in più riguardo le condizioni di Calvert-Lewin e il futuro di Beto.