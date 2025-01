Poco più di 8 giorni al termine del calciomercato invernale: il punto sulle trattative del Torino, in attesa del primo colpo

Tra campo e mercato, il Torino si prepara a salutare questo gennaio. Manca in particolare una settimana esatta alla chiusura della sessione invernale di calciomercato, e il club granata è ancora alla ricerca del primo acquisto da poter consegnare a Vanoli. Come previsto e come di consueto, sarà in questi ultimi giorni che Vagnati e Cairo accelereranno, per forza di cose. Facciamo dunque un punto su quelle che al momento sono le trattative in ballo.

Le ultime sull’attaccante

La priorità, come ben noto ormai da inizio ottobre, era e continua a essere la prima punta. Vanoli chiede ormai da tempo un sostituto di Zapata, ma non è ancora stato accontentato. I dirigenti hanno seguito a lungo alcuni profili, in primis Beto, ma la sensazione è che in quel reparto nessuna trattativa sia vicina alla chiusura. Per quanto riguarda l’ex Udinese, in particolare, la pista si è complicata a causa dell’infortunio di Calvert-Lewin, attaccante titolare dell’Everton; questo potrebbe spingere il club inglese a bloccare un’eventuale partenza di Beto. Rimane ancora in piedi invece lo scambio con la Fiorentina che coinvolgerebbe Sanabria e Kouamé; se ne era parlato nelle scorse settimane e poi i dialoghi si sono interrotti per permettere ai due club di concentrarsi su altri obiettivi, ma è possibile che in questi ultimi giorni ci si possa rincontrare per parlarne.

Le ali, tra Under, Buchanan e Ikoné

Se la punta ha la precedenza su tutto, nelle ultime settimane sono invece cambiate le gerarchie per quanto riguarda quello che viene dopo. Prima Vanoli aveva bisogno di un difensore mancino, ma adesso con il passaggio a 4 questo non è più necessario. Più importante invece assicurarsi il prima possibile un esterno d’attacco, che possa far rifiatare ogni tanto Karamoh e Lazaro o prendere il loro posto da titolare. In questo senso i nomi in ballo sono quelli di Under, Buchanan e Ikoné, ma anche in questo caso non ce n’è uno più vicino degli altri. Il turco deve decidere se lasciare o meno “casa sua”, mentre per quanto riguarda gli altri due si aspetta una risposta da Inter e Fiorentina. I nerazzurri hanno tante richieste di prestito per il canadese, ma preferirebbero che rimanesse in Italia, mentre i toscani non hanno dato al momento apertura al prestito con diritto di riscatto proposto da Vagnati e vorrebbero una cessione sicura, che sia a titolo definitivo o in prestito con obbligo.

E Casadei?

Infine il centrocampo, non più un reparto che necessariamente ha bisogno di essere rinnovato ma che, in caso di occasioni, potrebbe essere rinforzato. Una di queste era stata individuata in Cesare Casadei, ma dopo un lungo tira e molla di diversi giorni ora sembra molto difficile che il giocatore del Chelsea possa vestire granata. La Lazio ha infatti deciso di fare un affondo decisivo, ed è pronta ad accontentare le richieste della squadra inglese. Insomma, manca una settimana e tanti tavoli sono ancora aperti: il Torino deve accelerare, per non farsi trovare negli ultimi giorni con il cerino in mano.