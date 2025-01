Le notizie di calciomercato di oggi, 27 gennaio 2025, in Serie A. Danilo lascia la Juventus. La Roma ci prova per Raspadori

Il calciomercato in Serie A è aperto. Fino al 3 di febbraio, quindi ancora una settimana, c’è tempo per portare avanti le trattative. Sia in entrata che in uscita. Danilo lascia la Juventus: è ufficiale. Lo scorso anno, con Allegri, era il capitano dei bianconeri. Ma quest’anno con Thiago Motta non è scattata la scintilla, anzi. La fascia gli è stata tolta e ha giocato pochissimo. Ultimamente non era stato nemmeno convocato. Adesso ha rescisso il contratto e ha salutato a 0. Prossima destinazione il Brasile, al Flamengo.

Roma su Raspadori

Nel Napoli di Antonio Conte il titolare in attacco è uno ed è Romelu Lukaku. Ma ci sono anche Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Proprio quest’ultimo non trova spazio in particolar modo. Eppure il club partenopeo non vuole la sua partenza. Ma la Roma farà un nuovo tentativo. La trattativa non è facile, ma i giallorossi ci provano.

Bologna e Fiorentina

Riccardo Orsolini non si muove da Bologna. La società lo ha bloccato e rimarrà con Italiano almeno fino a fine stagione. La Fiorentina invece cerca un centrocampista per rinforzarsi. I nomi in particolare sono 2: Bondo (Monza) e Fagioli (Juventus). I discorsi sono avviati e i viola nelle prossime ore potrebbero affondare per uno dei due.

Lazio e Castrovilli

Gaetano Castrovilli è passato in estate dalla Fiorentina alla Lazio. Ma con Baroni non ha spazio. Inoltre, la società biancoceleste ha deciso di inserire nella lista per la Serie A Hysaj e Basic, che erano rimasti fuori. Basic potrebbe prendere il posto di Castrovilli, che rimarrebbe fuori rosa. Il giocatore è sul mercato.

Posch saluta

Il terzino del Bologna Stefan Posch saluta la Serie A. Accordo trovato con l’Hoffeneim in Bundesliga. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto. Per l’austriaco è un ritorno.