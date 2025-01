Calciomercato Torino / Modena su Aaron Ciammaglichella del Torino. Ma prima la società granata deve esercitare il rinnovo

Torino che si muove sul mercato di riparazione. Ma in entrata sono ancora 0 gli acquisti. Per quanto riguarda le uscite invece, ci sono situazioni da valutare. Una di queste riguarda Aaron Ciammaglichella, centrocampista classe 2005 dei granata. Nella giornata del 26 gennaio, ha compiuto 20 anni. Coronati da un gol in Cagliari-Torino 2-1 in Primavera. Il Modena, squadra di Serie B, è su di lui. I canarini sono interessati al giovane talento della Nazionale Under 20. La formula richiesta è quella del prestito. Dialoghi in corso e il Toro sta ragionando. Soprattutto perché il giocatore è in scadenza.

Ciammaglichella: prima il rinnovo

Ciammaglichella è cresciuto nel Torino ed è nato a Torino. Dal 1 luglio del 2024, è in Prima Squadra con Vanoli. Ha esordito in Serie A in Torino-Atalanta 2-1. Il 15 giugno del 2022 è arrivato l’ultimo prolungamento del contratto. Contratto che scade nel 2025. Ma c’è un ma. La società ha l’opzione di fare scattare il rinnovo automatico, di 1 anno. Quindi se dovesse andare in prestito al Modena (dove tra l’altro si trova anche Dellavalle, ex capitano della Primavera del Torino, in prestito), prima ci sarebbe il rinnovo. Quindi eventualmente, prima il rinnovo, poi il prestito in Serie B.

Tra Prima Squadra e Primavera

La situazione di Aaron Ciammaglichella al Torino è un po’ particolare. Essendo del 2005, può ancora giocare in Primavera. Ma allo stesso tempo, Vanoli spesso lo convoca in Prima Squadra. In Serie A non ha spazio, mentre in Primavera 1 ha giocato 7 partite con 1 gol e 1 assist. Quando viene convocato da Felice Tufano, parte sempre titolare e gioca. Però adesso ha bisogno di giocare in Serie C oppure appunto in Serie B. Per crescere e fare il salto definitivo. In questo momento è troppo poco per la Prima Squadra e troppo per la Primavera. Serve la svolta, anche perché le qualità sono indiscusse.