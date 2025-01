Cengiz Under interessava al Torino. Ma adesso l’attaccante turco è vicino al Besiktas, che prova a chiudere per lui

Manca meno di una settimana alla chiusura del mercato e ancora non è arrivato nessuno. Né il sostituto di Zapata, né un un esterno offensivo. Infatti con il passaggio al 4-2-3-1, Vanoli avrebbe bisogno anche di alternative a Karamoh e Lazaro. Ecco quindi che Cengiz Under, ala turca classe 1997, era finito sul taccuino di Davide Vagnati. Ma la trattativa era difficile già in partenza. C’è stato un incontro con il giocatore che stava riflettendo ma adesso il mancino è vicino al Besiktas. I bianconeri stanno provando a chiudere per il giocatore, che attualmente gioca nel Fenerbahce. L’affondo finale potrebbe essere quello decisivo.

La voglia di restare in Turchia

Decisiva la volontà del giocatore di restare in Super Lig Turca al momento. Il suo cartellino vale circa 7,5 milioni di euro. Quest’anno al Fenerbahce, ha giocato solo 3 partite in campionato: tra l’infortunio all’inguine e le partite in panchina, non è nei piani di Mourinho. Il 13 agosto del 2023 il Fenerbahce lo aveva preso dal Marsiglia per 15 milioni. Il suo contratto con il club allenato da José Mourinho scadrà nel 2027. Andando al Besiktas, resterebbe in Turchia.

Una parabola discendente

In generale, sarebbe stato un giocatore da rivitalizzare. In Serie A ha giocato nella Roma, i giallorossi lo presero nel 2017 dal Basaksehir per 14,25 milioni di euro. Poi ha giocato in prestito al Leicester City in Premier League e successivamente era passato all’Olympique Marsiglia, che lo aveva riscattato nel 2022 per 11,4 milioni. Vanta anche 51 presenze e 16 gol con la maglia della Nazionale. La sua è stata finora, una parabola discendente. Con il Torino avrebbe avuto una possibilità di rilanciarsi in Italia ma sembra destinato a restare in Italia.