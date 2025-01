Samuele Ricci è da tutta la stagione un giocatore fondamentale del Toro ma fino ad ora sono mancati gol e assist

Che Samuele Ricci sia un giocatore importante per il Torino non lo scopriamo di certo oggi. Ancora di più in questa stagione, con gli addii di Buongiorno e Bellanova, la sua qualità è diventata fondamentale. Qualità a cui, va detto, abbina grande voglia e sacrificio per la squadra. Fin da inizio stagione le doti in costruzione del gioco del numero 28 dei granata erano state decisive per il Toro, tanto da guadagnarli la convocazione e la titolarità in Nazionale e da attirare sul centrocampista italiano le attenzioni di Milan e Manchester City. Ora a queste incredibili doti ha aggiunto la parte che gli mancava per fare il salto di qualità: i numeri. Infatti il classe 2001 ha segnato solo 1 gol e fatto solo 1 assist in questa stagione ma entrambi sono arrivati nelle ultime 5 partite, partite che tra l’altro ha giocato con la fascia di capitano al braccio. Ora si spera che continui su questa strada e continui a rendersi sempre pericoloso.

Gli inserimenti lo rendono molto pericoloso

Ricci non è mai stato un giocatore in grado di segnare molti gol, anche perché nel centrocampo a 2 di Juric aveva compiti molto più difensivi. In carriera sono appena 5 gol e 7 assist in 115 partite di Serie A. Ora però con Vanoli sta assumendo un ruolo più offensivo e spesso arriva a calciare dal limite dell’area. Un’altra arma importante a disposizione del numero 28 dei granata è sicuramente l’inserimento. Proprio grazie ad un suo inserimento in area il Toro ha sbloccato la gara contro il Cagliari vinta poi per 2-0. Il centrocampista infatti si è lanciato in attacco, ha ricevuto la palla dall’esterno e ha messo il pallone a rimorchio per Adams che ha controllato e calciato forte in porta.

Ricci cresce e diventa capitano

Samuele Ricci è cresciuto esponenzialmente da quando è arrivato a Torino. Si è sviluppato dal punto di vista fisico, diventando un giocatore importante in fase di interdizione, e dal punto di vista tecnico diventando un playmaker in grado di ottenere il posto da titolare in Nazionale. Soprattutto però è cresciuto dal punto di vista della personalità diventando una figura importante all’interno dello spogliatoio e guadagnandosi la fascia da capitano nelle ultime giornate. L’essere capitano tra l’altro sembra gli abbia dato una spinta ulteriore: con la fascia 5 partite, 1 gol e 1 assist.