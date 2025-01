Contro il Cagliari si è visto un gran Tameze: il centrocampista, che fino a pochi giorni fa era sparito dai radar, si è ripreso il Torino

3 punti pesanti, pesantissimi per il Torino, che nell’anticipo della 22ª giornata di Serie A ha ritrovato il successo in casa 3 mesi dopo l’ultima volta. Una vittoria di carattere dei granata, che sin da subito hanno fatto vedere al Cagliari di volere il bottino pieno, prendendoselo di forza. Grande prestazione da parte della squadra, che ha visto pressoché tutti i singoli ampiamente promossi. Tra le sorprese, oltre a Kara moh, spicca però certamente Tameze. Molto in basso nelle gerarchie fino allo scorso dicembre, a partire dal nuovo anno il camerunense si è ripreso il Toro.

Buon impatto per Tameze

Tutti sono utili, nessuno (tranne qualche eccezione) è indispensabile. È questo il messaggio che Vanoli prova a far passare sin dall’inizio della stagione, e ora anche i calciatori stanno iniziando a comprenderlo nel migliore dei modi. L’allenatore si fida di tutti allo stesso modo, ma soprattutto fa le sue scelte soffermandosi più sugli allenamenti che per quanto si vede in partita. È così che si spiega per esempio la parabola di Tameze, che fino a tre settimane fa veniva lasciato quasi sempre in panchina e che da Firenze, invece, sembra essersi rigenerato.

Vanoli, fiducia in Tameze

Il tecnico lo ha schierato titolare prima per necessità, poi per premiarlo, e per la seconda volta consecutiva l’ex Verona non ha deluso. Una grande prova anche contro il Cagliari, fatta di sostanza, letture difensive e quasi da un gol, se non fosse stato per un grande intervento di Caprile. Tameze dunque c’è e ora è pronto a insidiare Linetty, Gineitis e Ilic per una maglia al fianco di Ricci. Il mercato e la possibile cessione, ormai, sembrano solo vecchi ricordi.