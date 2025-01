Il calciatore ex Napoli è in procinto di diventare un giocatore del Toro: questa mattina è arrivato a Milano, l’ufficialità dopo le visite

Elmas è arrivato a Milano dopo aver lasciato Lipsia e fra poco sarà a Torino per sottoporsi alle visite mediche che precederanno l’annuncio del club granata. Poco spazio per l’ex Napoli al Lipsia, motivo per cui il macedone ha scelto di accettare l’offerta granata. Dopo l’arrivo a Malpensa (qui nella foto di Gianluca Di Marzio) il giocatore è pronto a iniziare una nuova avventura in Italia.