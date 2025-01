L’attaccante ivoriano è vicino all’Empoli: rischia ora di saltare lo scambio con la Fiorentina che avrebbe coinvolto Sanabria

Tra la vittoria contro il Cagliari e la partita di Bergamo contro l’Atalanta, il Torino vuole completamente concentrarsi sul mercato in entrata. Arrivato finalmente il primo colpo di questa sessione, cioè Elmas, Vagnati non vuole fermarsi e punta a portare al termine altre trattative. Oltre a quella legata a Casadei, per cui si può parlare davvero di telenovela, l’obiettivo del direttore tecnico granata sarebbe quello di far arrivare un attaccante, dopo le richieste esplicite e pungenti di Vanoli tra conferenze e interviste. Ancora in stand-by Beto, l’altro nome fatto era stato quello di Kouamé: l’ivoriano è però ora vicino all’Empoli, e rischia di saltare lo scambio con Sanabria.

Le ultime su Kouamé

Non solo a centrocampo. La priorità del Torino per questo calciomercato invernale era e continua a essere l’attacco. I granata hanno avuto diversi mesi per individuare il sostituto ideale di Zapata, ma quando mancano ormai pochi giorni al 4 gennaio la situazione è totalmente piatta. Prima è stato seguito a lungo Beto, per cui si spera di trovare ancora un accordo; poi è stato il momento di Kouamé, per cui invece si è parlato a lungo di un potenziale scambio che avrebbe coinvolto anche Sanabria. Tutto però poi è rimasto fermo, con l’Empoli che ne ha approfittato per farsi avanti e avvicinarsi all’ivoriano.

La situazione Sanabria

A questo punto, il Torino dovrebbe sia cercare un nuovo profilo per l’attacco che trovare una sistemazione per Sanabria. Il numero 9, anche tramite le parole del CT del Paraguay Alfaro, ha fatto intendere di voler cambiare squadra per avere la possibilità di giocare di più, e difficilmente rimarrà in granata. Saranno quindi giorni caldi, non solo sul fronte Casadei ma soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo.