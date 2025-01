Continua la telenovela Casadei: in casa Torino continua a trapelare ottimismo, anche se il Chelsea vorrebbe scatenare un’asta

Chiuso il primo colpo di mercato, Vagnati ora non vuole fermarsi. Dopo l’arrivo di Elmas l’obiettivo del direttore tecnico è quello di regalare a Vanoli un nuovo profilo in grado di alzare il livello qualitativo della rosa, e in questo senso – in attesa che si sblocchi la situazione legata all’attaccante – prosegue la telenovela Casadei. Il centrocampista è ormai conteso da più di due settimane da Lazio e granata, ma la sensazione è che non si arriverà a una decisione definitiva prima delle ultimissime ore della sessione. E intanto, il Chelsea spera di scatenare un’asta per lui, magari auspicando nell’inserimento di altre squadre.

La situazione Casadei

Da ormai parecchio tempo Cesare Casadei è un pallino del Torino e di Vagnati. Addirittura sin da quando si parlava di un possibile trasferimento di Bremer all’Inter c’era la possibilità di inserire lui come pedina di scambio, e ora che il classe 2003 rappresenta un’opportunità la dirigenza non vuole farselo scappare. Per questo motivo, nonostante la concorrenza serrata di una big italiana come la Lazio, il Toro non demorde né molla, continuando a sperare fino all’ultimo in una fumata bianca. Nelle ultime ore si credeva che la trattativa fosse ormai chiusa, ma poi è arrivato l’ennesimo rilancio di Fabiani e Lotito che ha fatto temporeggiare ancora una volta il Chelsea. Gli inglesi, quando mancano ormai pochi giorni alla chiusura delle trattative, sperano di dar vita a un’asta.

C’è ottimismo

In casa Torino continua però a esserci ottimismo, anche perché convinti di star facendo di tutto per soddisfare le richieste del club londinese. Ora però c’è poco da continuare a fare, la palla passera ai Blues che dovranno prendere una decisione definitiva. Casadei, intanto, aspetta solo di viaggiare per l’Italia.