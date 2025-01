Il Torino ha annunciato l’arrivo di Eljif Elmas: arriva in prestito dal Lipsia e da oggi sarà a disposizione di Vanoli

Il primo acquisto è Eljif Elmas. In attesa della prima punta richiesta più volte da Paolo Vanoli, il Torino ha perfezionato l’arrivo in prestito del macedone. La formula, come comunicato dal club, è quella del titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo. Sui canali social del Torino, il macedone classe ’99 ha pronunciato le prime frasi da giocatore granata: “Contentissimo di essere qui – ha detto il giocatore -, ci vediamo presto”.