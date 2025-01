Le notizie di oggi, 30 gennaio 2025, di calciomercato in Serie A. Napoli in pressing per Comuzzo della Fiorentina

La sessione di calciomercato in Serie A è agli sgoccioli. Manca sempre meno alla fine della sessione. La finestra di riparazione si è aperta il 1 di gennaio e si chiuderà lunedì 3 febbraio a mezzanotte. Fino a quella data, c’è tempo per completare tutte le operazioni, sia in entrata che in uscita. Il Napoli di Antonio Conte vuole rinforzarsi in difesa. Piace molto Pietro Comuzzo della Fiorentina: sarebbe un colpo per il futuro. Pressing in corso, ma la trattativa non è facile. Se ne potrebbe anche riparlare in estate. In attacco invece si segue Galeno del Porto.

Genoa: preso Ellertsson

Colpo a centrocampo del Genoa. Visite mediche in corso per Mikael Ellertsson, classe 2000. Arriva dal Besiktas ed è costato 3,5 milioni di euro.

Okafor verso gli Spurs?

Noah Okafor, classe 2000 svizzero del Milan, rimane in uscita. Dopo il fallimento del trasferimento al Red Bull Lipsia, adesso ci sono contatti con il Tottenham in Premier League. Gli Spurs stanno facendo molta fatica in questa stagione e potrebbe essere il rinforzo giusto.

Atalanta in cerca di un attaccante

Con Scamacca e Lookman out, la Dea è alla ricerca di un attaccante. Sono molti i profili attenzioniati. Uno di questi è Adam Daghim, ala del Red Bull Salisburgo. Inoltre, prosegue anche la trattativa per Daniel Maldini del Monza: ore decisive.

Scambio di portieri

Scambio di portieri tra Empoli e Sampdoria. Marco Silvestri, ex Udinese, torna in Serie A. Dalla Sampdoria passa all’Empoli. Percorso inverso invece per Samuele Perisan.

Un nuovo centrocampista per il Venezia

Nuovo centrocampista per il Venezia di Di Francesco. Arriva il classe 1997 Kike Perez dal Real Valladolid. Per lo spagnolo contratto fino al 2027. L’affare è ufficiale.

Kouamé all’Empoli

Si muove anche l’Empoli in attacco. Solbakken è andato al Pisa e allora ecco che arriva Christian Kouamé. Visite mediche in corso. Si trasferirà in prestito fino a fine stagione.