Calciomercato Torino / L’alternativa a Cesare Casadei del Chelsea è l’italiano Cher Ndour del Psg che gioca al Besiktas

Torino che con l’acquisto (in prestito con diritto di riscatto a 17 milioni di euro) di Eljif Elmas ha dato inizio al suo calciomercato in entrata. Ma a Vanoli servono più rinforzi. A parte la punta, si lavora anche per un centrocampista per il futuro. Il nome caldo è quello di Cesare Casadei. Ma vista l’incertezza della trattativa, ora spunta l’alternativa al 2003 del Chelsea. Si tratta di Cher Ndour, centrocampista classe 2004 di proprietà del Psg ma che gioca in prestito al Besiktas. Prestito secco in Turchia per il giovane italiano, nato a Brescia. Torino che ha già presentato un’offerta di acquisto ai francesi.

Il giovane profilo

Ndour è un punto fermo della Nazionale Under 21 dell’Italia. 15 presenze e 2 gol con la maglia azzurra. Centrocampista centrale, ricopre lo stesso ruolo di Casadei, ma meno offensivo. Anche se può fare il trequartista oppure il mediano basso. Sul mercato vale circa 4 milioni di euro. Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta e prima del Brescia, ha giocato anche in Portogallo con le maglie di Benfica e Braga. Prospetto molto interessante e da scoprire.

La telenovela Casadei

Granata che hanno virato su Ndour vista la situazione Casadei. Prima il Torino, poi la Lazio, poi di nuovo il Torino e adesso ancora la Lazio. Inoltre sul giocatore ci sono altre squadre come Fiorentina, Villareal e Porto. L’intenzione del Chelsea è ormai chiara: asta per il giocatore. Ogni ora può essere decisiva. Ma regna l’incertezza e diventa difficile capire chi è in vantaggio nella trattativa. Quella di Casadei, in questo mercato di gennaio, sta diventando (anzi, è diventata) una vera e propria telenovela. In questo momento sembra la Lazio in vantaggio ma il Toro non molla la presa. Ma non manca molto alla chiusura della sessione. C’è tempo fino a lunedì 3 gennaio alle ore 00:00.