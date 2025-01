Granata e rossoblù vincenti, si portano al decimo posto, mentre si fermano Como e Udinese

Il Torino festeggia una vittoria casalinga fondamentale, battendo il Cagliari per 2-0 e portandosi così al decimo posto in classifica con 26 punti, in compagnia di Udinese e Genoa. Un successo che permette ai granata di allontanarsi temporaneamente dalla zona più calda della classifica, quella della lotta salvezza. La doppietta di Adams ha regalato tre punti importanti alla squadra di Vanoli, che nelle ultime settimane ha trovato maggiore solidità e ha mostrato segni di crescita. Nonostante l’ottimo risultato, il Torino resta però distante dalla zona Europa e dovrà continuare a lavorare per mantenere questa posizione, cercando di guadagnare terreno nelle prossime giornate.

Roma e la corsa verso l’Europa

Anche la Roma continua la sua corsa, cercando di recuperare terreno alle big dopo la partenza a rilento grazie al successo esterno contro l’Udinese, vinto per 1-2. Con questo risultato, la squadra di Ranier si porta a 30 punti, a una distanza rassicurante dalle dirette inseguitrici e a soli 6 punti dalla zona Europa. Nonostante qualche difficoltà durante la stagione, la vittoria a Udine ha mostrato una Roma capace di lottare e rialzarsi. L’obiettivo di rientrare nelle posizioni che danno accesso alle competizioni europee è ancora alla portata, ma il team dovrà migliorare la continuità nei risultati per dare davvero l’assalto ai posti più alti della classifica.

Il Como e l’Empoli faticano a decollare

Nel lato opposto della classifica, le difficoltà per il Como e l’Empoli sembrano non finire mai. I lariani restano a 22 punti, dopo la sconfitta casalinga per 1-2 contro l’Atalanta, e non riescono a trovare la giusta continuità per allontanarsi dalla zona retrocessione. Peggio ancora l’Empoli, che si ferma a 21 punti dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna in casa. Le due squadre si trovano a un passo dalla zona più critica della classifica e dovranno assolutamente reagire se vogliono evitare di essere risucchiate nella lotta per non retrocedere. Le prossime settimane saranno decisive per entrambe, che dovranno lottare per raccogliere più punti possibili in vista della seconda parte di stagione.