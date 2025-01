Le scelte dei lettori in merito alla votazione del migliore in campo nella sfida tra Torino e Cagliari, finita 2-0

Una vittoria molto importante per il Torino, quella contro il Cagliari. Un successo che dà morale, la spinta giusta per ripartire al meglio e soprattutto 3 punti chiave nella lotta salvezza. Vanoli può certamente essere soddisfatto dei suoi, che sin dal primo minuto hanno messo in campo la voglia e la grinta giusta per vincere la partita e mettere gli avversari alle corde. Proprio per questo, date le grandi prestazioni di tutti, era difficile scegliere chi avrebbe potuto vincere il premio di migliore in campo. La Lega Serie A lo ha assegnato a Ché Adams, e dopo una lotta serrata anche i tifosi hanno fatto lo stesso. Nel sondaggio da noi proposto, infatti, lo scozzese è stato votato dal 36% dei lettori; di poco dietro di lui Vlasic invece, che ha ricevuto il 30% di apprezzamento. A chiudere il podio Karamoh, anche lui autore di una grande prestazione, al 23%. Più staccati i due leader carismatici, Ricci e Maripan: il capitano è stato votato dall’8% delle persone, mentre il cileno dal 3%.