Chi per voi è stato il migliore in campo della sfida contro il Cagliari, vinta 2-0? Ditecelo rispondendo al sondaggio

Tre mesi dopo l’ultima volta, il Torino è tornato a vincere in casa. Ed è un successo importantissimo, sia perché arrivato contro una diretta concorrente per la salvezza, sia per la grandissima prestazione dei ragazzi di Vanoli. Una partita dominata dal primo all’ultimo minuto, che ha visto i granata calciare tantissimo e non lasciare pressoché nulla agli avversari. Tutti promossi, motivo per cui è difficile scegliere chi sia stato il migliore in campo. Dalla doppietta di Adams alle super giocate di Vlasic e Karamoh, passando per Ricci e Maripan. Rispondete al sondaggio per dirci chi, secondo voi, meriterebbe il premio di MVP.

Chi è stato il migliore in campo contro il Cagliari? Maripan

Ricci

Vlasic

Karamoh

Adams Guarda i risultati