Sondaggio / Ilic e Gineitis sono i candidati prediletti dei lettori per sostituire Ricci nella trasferta contro il Como

Dopo aver rimediato un’espulsione nell’ultima partita giocata in casa contro il Verona, Ricci ha lasciato un posto da titolare vacante nella formazione e ha costretto Vanoli ad individuare un possibile sostituto. Nel sondaggio lanciato ieri abbiamo chiesto ai lettori chi preferirebbero vedere scendere in campo a fianco di Casadei tra i 4 possibili interpreti di centrocampo, il risultato vede una sostanziale maggioranza di votazioni per Ilic, rientrato da poco dall’infortunio e Gineitis, giocatore che quando viene chiamato in campo si è spesso distinto con ottime prestazioni. Entrambi i giocatori hanno raggiunto la stessa percentuale di votazioni corrispondente al 38%, staccando così i possibili candidati Linetty e Tameze.

Linetty e Tameze inseguono

La maggior parte dei lettori si è espressa a favore dei giocatori precedentemente citati, tuttavia Vanoli ha due ulteriori opzioni per ricoprire quel ruolo: a seguire i due candidati a pari merito è stato votato Linetty, giocatore d’esperienza che ha ricoperto numerose volte quel ruolo, con il 16% mentre a chiudere la graduatoria troviamo il centrocampista Tameze con l‘8% dei voti, vista l’ annata difficile in cui ha faticato ha ritagliarsi minuti in campo.

