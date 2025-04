Sondaggio / Con la squalifica di Coco contro l’Udinese Vanoli dovrà sostituirlo, chi fareste giocare al suo posto?

Nella trasferta giocata al Sinigaglia contro il Como, Saul Coco ha rimediato un’ammonizione per un fallo sull’attaccante greco Douvikas, che gli ha comportato la diffida per la gara in casa contro l’Udinese. Dopo il rinvio della partita contro la squadra friulana a seguito della morte del Papa, Vanoli avrà a disposizione ulteriori possibilità di osservare i suoi giocatori in allenamento e valutare chi vanti una forma migliore per sostituire Coco come centrale di difesa.

Dubbio Walukiewicz Masina

Tra i principali indirizzati a ricoprire il ruolo di Coco, Vanoli potrà contare su diversi giocatori, ma 2 nomi spiccano sugli altri. Il polacco Walukiewicz, che è stato spesso incaricato dal tecnico di ricoprire il ruolo di terzino sebbene per natura sia un difensore centrale, potrebbe essere un ottimo sostituto, e se dovesse essere scelto dal tecnico per ricoprire quel ruolo, il norvegese Padersen riuscirebbe a trovare spazio per giocare da terzino. Masina, invece, da ex dell’Udinese sarà motivato a fare bene contro la sua vecchia squadra, aiutato dalle buone prestazioni che ha già conseguito in casa davanti ai suoi tifosi riuscendo a realizzare anche 1 gol.

