Sondaggio / La stragrande maggioranza dei lettori ha deciso: in vista della sfida di stasera Vanoli dovrebbe optare per Masina

Il Torino torna in campo con un obiettivo preciso: consolidare il decimo posto. Con Coco squalificato, a Vanoli tocca scegliere chi schierare come sostituto contro l’Udinese. I nomi favoriti sono due: il polacco Walukiewicz, che è stato spesso incaricato dal tecnico di ricoprire il ruolo di terzino sebbene per natura sia un difensore centrale, e Masina, invece, ex bianconero che sarà motivato a fare bene contro la sua vecchia squadra, aiutato dalle buone prestazioni che ha già conseguito in casa davanti ai suoi tifosi riuscendo a realizzare anche 1 gol.

Vista l’assenza di Coco per squalifica, abbiamo chiesto a voi lettori chi vorreste al fianco di Maripan: se Walukiewicz, e dare quindi maggiore spazio a Pedersen, oppure Masina. La grande maggioranza si è schierata da una parte: quella rappresentata dalla scelta di Masina. Addirittura il 68% dei lettori ha votato per Masina, mentre il 32% ha dichiarato che preferirebbe mantenere Walukiewicz.