Sondaggio/ Milinkovic-Savic, Masina, Dembelé, Casadei o Adams: diteci chi vince per voi il premio di MVP contro l’Udinese

Il Torino torna a sorridere. Nel recupero del 33^ turno di Serie A, i granata hanno battuto l’Udinese 2-0- Una prova di forza dei ragazzi di Vanoli che, seppur non bellissimi, hanno lottato e portato a casa 3 punti preziosi. L’Udinese sprofonda nel baratro delle sconfitte. A Torino, i friulani hanno incassato il quinto ko consecutivo.

Vota il migliore in campo di Torino-Udinese

Allo stadio Olimpico Grande Torino sono stati diversi i protagonisti della gara. Milinkovic-Savic ha confermato la sua provvidenzialità in campo. Il serbo ha contribuito alla vittoria granata con parate importanti. Bene anche Masina, tornato titolare dopo la squalifica di Coco. A centrocampo è salito in cattedra Casadei. Il giovane talento ha giocato una partita da lode in pagella, candidandosi per il titolo di MVP. La Serie A il suo premio l’ha già assegnato. La statuetta è andata a Adams, con lo scozzese che ha segnato la decima rete stagionale (9 in campionato e 1 in Coppa Italia) e ha eguagliato le reti di Law. L’ultimo, ma non per importanza nella gara, è Dembelé. Il giovane francese ha siglato la rete del 2-0 ed è stato celebrato con entusiasmo dallo stadio e dai compagni.

Chi è stato il migliore in campo contro l'Udinese? Milinkovic-Savic

Masina

Dembélé

Casadei

Adams Guarda i risultati

