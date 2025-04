Sondaggio / Samuele Ricci è squalificato, diteci chi fareste giocare al suo posto nella partita di domenica contro il Como

Si avvicina sempre di più una partita che potrebbe risultare cruciale ai fini della classifica, sia per i granata che per i biancoblù. Il Toro avvertirà, però, un’assenza importante, quella di Samuele Ricci (fuori per squalifica). Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo di dirci chi è, secondo voi, il miglior sostituto contro il Como

Sondaggio: vota il miglior sostituto di Ricci contro il Como

Potrete scegliere tra Ilic, rimasto quasi inaspettatamente nel mercato di gennaio, Linetty, che ha sempre sostituito Ricci finora, Tameze, centrocampista che in questa stagione ha faticato a trovare spazio, Gineitis, una delle promesse del centrocampo granata. Diteci chi è il giocatore che potrebbe essere il miglior sostituto votandolo nell’apposito box sondaggio che potete trovare qua sotto o nella colonna di destra dell’home page di Toro.it.

Chi vorreste al posto di Ricci contro il Como? Linetty

Ilic

Tameze

Gineitis Guarda i risultati