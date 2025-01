Calciomercato Torino / Come Bianay Balcot verso il prestito alla Triestina. Prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Si muove il Torino in questa sessione invernale di riparazione di calciomercato. Anche in uscita. Ci sono infatti diverse situazioni da sistemare. Come Bianay Balcot lascerà il Torino. Il giocatore classe 2005 andrà in prestito alla Triestina. Giocherà quindi nel girone A di Serie C. Prestito con diritto di riscatto per lui. Ma il Toro avrà l’opzione di controriscatto. Visite mediche imminenti e poi l’affare sarà ufficiale. Opportunità per mettersi in mostra.

Un banco di prova

Bianay Balcot è un difensore centrale, ma può anche giocare come terzino destro oppure sinistro. Cresciuto nelle giovanili del Paris FC, è passato poi al Montfermeil. A portarlo in Italia è stato il Monza. Dal 21 agosto 2023 gioca nel Toro. Si è affermato in Primavera. Vanoli quest’anno lo ha spesso chiamato tra i convocati in Prima Squadra, ma non ha mai esordito ufficialmente. In Primavera invece con Tufano in panchina ha giocato alcune partite. Ora lo aspetta la Serie C. Sarà il suo esordio in un campionato professionistico. Un banco di prova molto importante. Poi in estate si deciderà il da farsi. Il suo contratto con i granata scade nel 2027.