Calciomercato Torino / L’attuale tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, ha parlato sulle possibili partenze dei Blues

In conferenza stampa, Enzo Maresca ha fatto il punto sulla situazione di Cesare Casadei e Ben Chilwell, rivelando che entrambi stanno valutando la possibilità di lasciare il Chelsea. Tuttavia, è stata la posizione su Casadei a suscitare particolare attenzione, soprattutto alla luce dell’interesse del Torino per il giovane centrocampista. Maresca ha confermato che “Cesare non sarà convocato. È più o meno la stessa situazione di Ben. Il piano è di non dargli minuti, e se ci sarà un’opportunità per lui di farlo andare a giocare altrove“, dichiarando così la disponibilità del club a permettere al giocatore di trasferirsi. Queste parole offrono nuove speranze al Torino, che potrebbe dunque avere una concreta opportunità di ingaggiare Casadei in questa finestra di mercato, rafforzando ulteriormente il proprio centrocampo con il talento del giovane italiano.

Davide Vagnati