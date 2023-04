Calciomercato Torino / Tutte le cifre dell’affare Ilic andato in porto nel mercato di gennaio: c’è l’obbligo di riscatto

Ivan Ilic rappresenta uno degli acquisti più onerosi della storia del Torino degli ultimi anni. L’ex centrocampista del Verona, infatti, da giugno diventerà il secondo giocatore più costoso dell’intera storia granata, dietro solamente a Simone Verdi, acquistato dal Napoli per 22 milioni nella stagione 2020/2021. Un pizzico di pressione in più? Sicuramente, soprattutto visto che l’inizio non è stato dei migliori. La mezzala serba ha però dimostrato di avere le carte in regola per poter far bene nel breve e nel futuro prossimo, diventando magari un fulcro del Torino degli anni a venire.

Le cifre dell’acquisto

Nel documento relativo al bilancio dell’intero anno 2022, la società granata ha inserito anche un comunicato all’interno del quale sono presenti vari dettagli sull’acquisizione delle prestazioni del centrocampista classe 2001. “Accordo con la società Hellas Verona per il trasferimento temporaneo dei diritti pluriennali alle prestazioni del calciatore Ivan Ilic. L’accordo prevede, a certe condizioni definite contrattualmente e sostanzialmente già certe alla data di stipula del contratto, l’obbligo di riscatto per un corrispettivo di Euro 15,7 milioni oltre ai contributi di solidarietà”. Il calciatore, dunque, è a Torino in prestito ma il riscatto è solamente una formalità, come si evince dal comunicato. Le cifre, inoltre, dovrebbero superare di poco i 17 milioni.