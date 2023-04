Calciomercato Torino / Dal bilancio del 2022 sono state svelate le esatte cifre che hanno portato Sasa Lukic al Fulham

Nella giornata di ieri, lunedì 17 aprile, la società granata ha reso disponibile il bilancio relativo all’anno 2022. All’interno di esso erano presenti non solo le cifre con cui il Toro ha chiuso l’annata calcistica, ma anche alcuni dati relativi al mercato. Un appunto curioso è quello fatto in merito alla cessione di Sasa Lukic al Fulham. Il centrocampista granata aveva infatti spinto a gennaio per andare via, attirando su di sé l’interesse di diversi club di Premier League, prima di scegliere i bianconeri d’Inghilterra.

Le cifre dell’affare Lukic

Tra le operazioni di mercato principali, all’interno del bilancio la società granata ha inserito, ovviamente, anche la cessione del calciatore serbo, aggiungendo: “accordo con la società Fulham FC per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Sasa Lukic per un corrispettivo di Euro 9,8 milioni. Tale operazione ha generato una plusvalenza di Euro 8,9 milioni“. Operazione che, dunque, ha di fatto poi permesso a Cairo di acquisire le prestazioni di Ilic dal Verona, arrivato in granata per 17 milioni di euro. A posteriori, vista la plusvalenza, si può anche dire che ambo le parti hanno avuto un riscontro positivo. Il calciatore ha raggiunto la destinazione più gradita, mentre il Torino ha ottenuto una cifra importante, che ha permesso di migliorare la qualità della rosa.