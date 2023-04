Calciomercato Torino / La società granata non ha solamente un’opzione per riscatto del difensore, l’acquisto può diventare obbligatorio

Nel comunicato con cui, lo scorso 31 gennaio, il Torino comunicava l’acquisto di Andreaw Gravillon si leggeva: “Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dallo Stade de Reims, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andreaw Gravillon”. In realtà, la società granata non ha solamente un’opzione per il riscatto ma l’acquisto a titolo definitivo del centrale può diventare obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni.

Calciomercato Torino: Gravillon, le cifre per il riscatto

Questo è ciò che emerge da bilancio del 2022 del Torino, dove sono specificate anche le cifre del possibile acquisto di Gravillon: per avere in prestito il difensore a gennaio la società granata ha versato nelle casse del Reims 400.000 euro, per riscattarlo ne serviranno altri 3,8 milioni (la cifra totale di Gravillon diventerebbe 4,2 milioni). In questi mesi il numero 5 è riuscito a ritagliarsi diverso spazio, anche per via dei problemi di pubalgia avuti da Koffi Djidji: Gravillon ha giocato titolare contro il Lecce, il Napoli, il Sassuolo e la Roma, tornando in panchina domenica per la partita contro la Salernitana. Ha ancora diversi margini di miglioramento, come ha sottolineato anche in diverse circostanze Juric, ma è un giocatore che è riuscito a conquistare la fiducia dell’allenatore e appare sempre più probabile un suo futuro sarà ancora a tinte granata.