Dopo il rinnovo di Milinkovic sono ancora tanti i contratti in scadenza nel 2024: il Torino dovrà scegliere tra rinnovo o cessione

In casa Torino è tempo di tirare le somme sulla questione contratti. Il club ha recentemente rinnovato Milinkovic-Savic, in scadenza nel 2024, per programmare insieme e con serenità la nuova stagione ed evitare un nuovo caso Belotti. Ma il serbo è solo l’unico, al momento, di una lista di calciatori in scadenza ad aver prolungato il suo legame con il Toro. Il caso del Gallo ha lasciato strascichi tutt’altro che positivi sull’operato della società e la dirigenza farà di tutto per evitare di ripetere una situazione del genere. L’ex capitano del Toro, infatti, è andato via a parametro zero e le casse ne hanno inevitabilmente risentito nei mesi successivi.

Torino, da Singo a Rodriguez: i contratti più delicati

Singo e Rodriguez rappresentano sicuramente i casi più delicati, dal momento che il Toro non può permettersi di perderli a parametro zero. Durante Torino-Napoli, il procuratore dell’ivoriano è stato ospite allo stadio di Urbano Cairo: la sensazione è che si sia parlato di un possibile rinnovo del calciatore, che è giovane e di prospettiva. E proprio per questo in estate potrebbero arrivare offerte per il classe 2000, che Cairo dovrà necessariamente prendere in considerazione. Il rinnovo del contratto, però, sarà necessario per far lievitare il prezzo del suo cartellino: il presidente spera di concludere nel minor tempo possibile. Anche per Rodriguez filtra ottimismo e l’intenzione della società dovrebbe essere quella di trattenerlo a Torino. L’ex Milan è praticamente un insostituibile di Juric e garantisce un buon livello di esperienza.

Torino e Linetty ancora insieme?

Karol Linetty è un altro elemento della rosa granata con il contratto in scadenza a giugno 2024. Il contratto del polacco resta per il momento un’incognita. Quel che è certo è che Juric lo ha utilizzato molto spesso nella stagione ancora in corso: si può dire che sia un vero e proprio titolare. Il numero 77 granata ha giocato dal primo minuto in 20 occasioni su 28, a dimostrazione del fatto che Juric gode di una certa fiducia. Da capire se il club voglia continuare ancora insieme o se le strade del Toro e dell’ex Sampdoria si separeranno: in questo caso si potrebbe andare a scadenza.

Berisha e Vojvoda

Berisha è ormai ai margini del progetto, praticamente fuori rosa, Vojvoda non sta attraversando un buon momento è forse uno dei calciatori che ha deluso maggiormente le aspettative di Juric: nell’ultimo anno il suo rendimento è calato e il kosovaro ha trovato sempre meno spazio negli schieramenti del tecnico. Difficile pensare che la situazione possa cambiare da qui alla fine del campionato: probabile, dunque, che il terzino sia destinato alla cessione.