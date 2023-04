Le dichiarazioni del ds del Monza Adriano Galliani sulla possibilità di tenere Izzo comunicata dal presidente Cairo

Prosegue il campionato ma oltre a guardare in campo, c’è chi inizia già pensare al mercato. Tra questi, Adriano Galliani, che nel suo Monza ha anche un pezzo di Toro. Si tratta di Armando Izzo, arrivato in prestito in estate nel club brianzolo e che potrebbe restare. Appoggiandosi alle parole del presidente granata Urbano Cairo, che ha aperto alla possibilità di falro restare a Monza, ha commentato: “Cairo ha tutto l’interesse a dire che Izzo sta facendo bene, ma in effetti sta facendo bene. Se può restare? La nostra volontà è assolutamente di tenere tutti. Io sdono scaramantico, di mercato si parla quando siamo salvi e adesso non lo siamo ancora“.

Izzo, il Monza diventa una possibilità concreta secondo Cairo

Pochi dubbi e tante certezze sull’ex Genoa, che dopo due stagioni sotto la Mole, è stato mandato alla ricerca di nuovi stimoli esembrerebbe averli trovati. Con le sue venti presenze totali, contornate da un gol e un assist, resta tra i giocatori che stanno rendendo meglio alla corte di Palladino. Non a caso, Cairo ha già detto la sua sottilenando che si possa trovare un accordo tra le parti per il futuro: “Il Monza non ha un diritto di riscatto, ma potremmo metterci a un tavolo con Galliani per discuterne, loro sono molto contenti di lui“. Queste le parole del patron granata, confermate anche da Galliani. Ora la palla passa ai biancorossi.