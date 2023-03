Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato al termine della riunione di Lega: “Juric ha ancora con noi un anno”

Al termine della riunione di Lega, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha risposto ai giornalisti presenti ad alcune domande sulla società granata. Prima di tutto ha parlato del futuro di Juric: “Il rinnovo del contratto è una cosa da vedere, la stanno esaminando per vedere se farlo o no. Se Juric rimane? L’abbiamo già detto, è ancora con noi per un anno. Non è un tema”.

Cairo: “Miranchuk è forte, siamo contenti”

Poi sui riscatti dei giocatori: “Ci sono davanti 11 partite, vedremo. Miranchuk è forte, ne siamo contenti. Anche Lazaro aveva fatto bene poi si è fatto male. Per i riscatti aspettiamo. Abbiamo avuto buoni inizi, ma finiamo il campionato e poi decidiamo”.

Infine, sulla possibilità che Izzo resti al Monza: “Il Monza non ha un diritto di riscatto, ma potremmo metterci a un tavolo con Galliani per discuterne, loro sono molto contenti di lui”.