Il numero 7 del Toro non ci sarà contro il Sassuolo perché è ancora fermo in infermeria, una brutta notizia per Juric

Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A è pronta a ripartire per il rush finale. La squadra di Ivan Juric, che prima di fermarsi aveva rimediato tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino una pesante sconfitta contro il Napoli, cercherà in tutte le maniere possibili e immaginabili di rialzare la testa nel match contro il Sassuolo. Anche se non sarà affatto semplice per diversi motivi, tra cui il fatto di affrontare un avversario molto ostico reduce da un filetto di vittorie molto importante. A complicare ancora di più la situazione per i granata ci sono gli infortuni di Ivan Ilic e Ola Aina, riscontrati a pochi giorni dalla sfida contro i neroverdi. In più, ci sono altri giocatori fermi ai box e tra questi c’è Yann Karamoh. L’attaccante classe 1998 sperava di tornare arruolabile per la partita contro gli emiliani. Una notizia veramente molto brutta per Juric che così neanche a Reggio Emilia avrà a disposizione l’intero pacchetto offensivo. Un vero peccato, soprattutto se si considera il fatto che il numero 7 del Toro, prima di fermarsi per un problema al polpaccio, stava vivendo un periodo particolarmente positivo a suon di buone prestazioni e gol.

Karamoh a rischio anche la partita contro la Roma

Ma purtroppo per Juric le brutte notizie non finiscono qui, perché a questo punto non è neanche detto che Karamoh riesca a tornare a disposizione per il match contro la Roma. Una partita che, come quella contro con il Sassuolo, per il Toro sarà molto, ma molto complicata e dove sicuramente un giocatore come l’attaccante ex Parma farebbe comodo. Comunque un passo alla volta, prima bisogna pensare al Sassuolo. Partita che Karamoh sarà costretto a guardare alla TV, poi l’attaccante francese farà di tutto per poter essere convocato per la sfida contro la Roma, senza però sforzarsi perché la parola che si predilige in casa Toro per Karamoh è “cautela”. I granata comunque, anche senza Karamoh, contro la squadra allenata da Alessio Dionisi dovranno andare a caccia di un risultato positivo se vorranno continuare a stare nelle zone alte della classifica e provare a scalarla.