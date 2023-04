Dopo l’infortunio di Ilic e con Vieira ancora fuori dai giochi Juric nel match contro il Sassuolo avrà scelte limitate a centrocampo

Dopo l’ultima sosta per le nazionali, da qui alla fine del massimo campionato italiano, la Serie A è pronta a ripartire con diverse sfide molto interessanti, tra cui il posticipo di lunedì sera Sassuolo-Torino. Una sfida che i granata vorranno assolutamente vincere, dato che prima della sosta hanno rimediato una pesante sconfitta contro il Napoli sempre più vicino allo scudetto. Ma i granata in vista del match contro i neroverdi non stanno vivendo un periodo tranquillo. Hanno dovuto alzare bandiera bianca sia Ola Aina che Ivan Ilic. E a spaventare di più Ivan Juric è proprio l’assenza del centrocampista ex Hellas Verona, dato che senza di lui il tecnico croato a centrocampo avrà a disposizione solamente Karol Linetty, Samuele Ricci, Gvidas Gineitis e Michel Adopo. Anche perché per il rientro di Ronaldo Vieira, che sembrava essere molto vicino, alla fine bisognerà aspettare. Dunque, per vedere insieme in campo la coppia Ricci-Ilic si dovrà ancora attendere. Di conseguenza contro la squadra guidata da Alessio Dionisi Juric a centrocampo schiererà Ricci e Linetty. Con la speranza poi di recuperare qualche infortunato per la partita contro la Roma.

Ricci e Linetty vorranno e dovranno continuare a fare bene

Tirando le somme, Juric in mezzo al campo avrà delle scelte praticamente obbligate. Ma l’ex tecnico del Genoa sa benissimo che Ricci e Linetty sono due giocatori con ottime qualità che in questa stagione stanno facendo bene e che contro il Sassuolo potranno rimediare due prestazioni positive. Sarà fondamentale il loro contributo in campo anche perché, come accennato in precedenza, Rodriguez e compagni non potranno fare passi falsi contro gli emiliani e dovranno tornare a collezionare un risultato positivo se vorranno continuare a inseguire il settimo posto in classifica, che a fine stagione potrebbe significare tornare in Europa. Anche Ricci e Linetty ovviamente lo sanno e per questo motivo stanno lavorando duramente al Filadelfia insieme a Juric e compagni, per farsi trovare pronti.