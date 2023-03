Yvan Le Mee, noto agente francese che tra i suoi assistiti ha Adopo, ha rilasciato delle dichiarazioni proprio sul centrocampista del Toro

Non possono non far rumore le parole rilasciate da Yvan Le Mee, procuratore di Adopo che, in esclusiva a Sportitalia Mercato, mentre parlava di tutti i suoi assistiti, quando ha dovuto dire qualcosa in merito al numero 21 del Toro ha attaccato duramente la società granata e Ivan Juric. Infatti, il procuratore francese ha dichiarato: “Riguardo ad Adopo siamo delusi dallo spazio che la società gli ha concesso, soprattutto perché quando è sceso in campo ha fatto bene. Ci sono offerte per lui e abbiamo tempo per prendere una decisione: aspetteremo la fine, perché non siamo contenti”. Adesso solo il tempo ci dirà se la frattura tra il Toro e il procuratore di Adopo potrà ricucirsi o se nella prossima estate le strade del centrocampista classe 2000 e quelle del club piemontese si separeranno.