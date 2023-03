Il contratto del giovane portiere granata classe 2000 è in scadenza a giugno: Vagnati è al lavoro per prolungarlo

Mancano 11 giornate alla fine del campionato e poi si parlerà di calciomercato. Nel Torino alcuni giocatori sono in scadenza a giugno del 2023 e uno di questi è il portiere Luca Gemello. Etrit Berisha è stato messo fuori rosa e Matteo Fiorenza è stato promosso a terzo portiere. Gemello così è diventato il secondo portiere, ma quest’anno Vanja Milinkovic-Savic non ha saltato una partita e il numero 89 non ha avuto spazio. Il contratto del portiere nato a Savigliano scade il 30 giugno del 2023. Il Toro ha l’opzione per rinnovare il contratto di un anno, ma Davide Vagnati è al lavoro per prolungarlo ulteriormente. L’ultimo rinnovo è datato 27 dicembre 2021: la volontà del giocatore farà la differenza, viste le poche occasioni avute.

Il percorso di Gemello

Cresciuto nel settore giovanile del Torino, è sempre stato considerato un portiere molto promettente e dotato di ottimi riflessi. Nel corso della sua carriera ha lasciato due volte il capoluogo piemontese in prestito. Nella stagione 2019/2020 infatti ha difeso i pali della Fermana in Serie C e nella stagione 2020/2021 quelli del Renate, sempre in Serie C. In questa stagione 0 minuti per lui, mentre lo scorso anno una partita in Serie A l’aveva giocata. Era il 10 gennaio 2022: Torino-Fiorentina 4-0. Partita perfetta da parte dei granata, con Gemello che non si fece superare nemmeno una volta. Decisero il match la doppietta di Brekalo e le reti di Singo e Sanabria. Da lì in poi solo qualche presenza in amichevole, ma un portiere come lui meriterebbe di giocare, vista anche la giovane età. Intanto Vagnati è al lavoro per farlo rinnovare ancora.