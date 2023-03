Il portiere è stato messo fuori rosa a inizio stagione da Ivan Juric, e ha visto azzerarsi il minutaggio con l’Albania

Un epilogo piuttosto triste, quello della vicenda che ha visto come protagonisti Etrit Berisha e Ivan Juric. Il portiere albanese, pur essendo rimasto in granata, infatti, è stato messo fuori rosa dall’allenatore croato. Rimasto nel capoluogo piemontese alla chiusura della finestra di mercato estiva, ci si aspettava che Berisha potesse raccogliere qualche minuto in stagione anche per far riposare Milinkovic-Savic, ma così non è stato. Juric ha spiegato senza mezzi termini che al momento il portiere non lavora col gruppo, data anche dall’insoddisfazione di aver perso la titolarità, a tal punto da considerare Gemello come secondo portiere. Il portiere classe 2000, dunque, ha definitivamente scavalcato l’ex portiere di Atalanta e Spal nelle gerarchie. Ma il caso coinvolge anche la nazionale albanese, di cui Berisha è stato il numero 1 per parecchi anni. Lo scarso minutaggio in maglia granata ha infatti spinto il CT Sylvinho a fare scelte diverse per la porta. Adesso il titolare è Strakosha, ex estremo difensore della Lazio, che ha così tolto il posto a Berisha.

Il confronto con la scorsa stagione

Sembra ormai passata un’eternità da quando Berisha contendeva il posto a Vanja Milinkovic-Savic, ma si parla della scorsa stagione. I diversi errori e l’insicurezza trasmessa dal serbo aveva spinto Juric a creare una concorrenza tra i due. Il risultato si è visto nel finale di stagione, durante il quale l’albanese ha giocato 10 partite, dimostrandosi più di un secondo portiere.