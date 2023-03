Ivan Ilic si è reso protagonista di due buone prestazioni con la Serbia, culminate con altrettante vittorie

I nazionali hanno cominciato a rientrare al Filadelfia, vista la fine della sosta per le nazionali. Sosta che, più di tutti, ha gioito ai giocatori serbi, reduci da due vittorie in altrettante partite contro Lituania e Montenegro che sono valse il primo posto nel girone. Milinkovic-Savic che ha mantenuto due volte la porta inviolata, Radonjic ritrovato e, soprattutto, l’aumento di minutaggio di Ilic. Il centrocampista ex Verona, che al Mondiale aveva trovato solamente 33 minuti nella gara d’apertura persa contro il Brasile, è sceso in campo per un totale di 63 minuti nelle due sfide.

Il messaggio a Juric

Un chiaro messaggio a Juric, che fortemente lo aveva richiesto nel mercato di gennaio. L’allenatore croato, inoltre, contro il Napoli gli aveva preferito dal primo minuto Ricci e Linetty che, dal suo punto di vista, aveva visto meglio nel corso della settimana. Il percorso di ambientamento del serbo adesso sembra essere finito quasi del tutto, e l’ex Verona si appresta a prendere presto le chiavi del centrocampo, considerato anche il grosso investimento.